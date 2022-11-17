МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 4 по 11 ноября выросли на 1,9% и составили 552,1 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. Россияне купили в октябре валюты на внутреннем рынке больше, чем продали

"Объем международных резервов по состоянию на 11 ноября составил 552,1 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 10,5 миллиарда долларов США, или на 1,9%, под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.