МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Американские власти манипулируют санкционным режимом в собственных коммерческих интересах, при необходимости ослабляя его, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Олег Морозов. В США сообщили о "растущем протесте" против действий Зеленского

"США манипулируют режимом санкций в своих коммерческих интересах. То есть там, где выгодно, к примеру, получать российскую нефть для глубокой переработки, там режим ослабляет", — сказал политик.

Так Морозов прокомментировал документ Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Согласно тексту, потолок цен на российскую нефть не будет действовать при существенной переработке "черного золота" за пределами страны. Американские бизнесмены, получив лицензию, они смогут работать с ресурсом, купленным выше лимита.

Экономические отношения со Штатами, по мнению депутата, представляют собой разрешение на "то, без чего американцы просто не могут".