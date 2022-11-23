МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Инвестиции в проект "Субстанции России", предусматривающий создание производств по выпуску фармацевтических субстанций, планируются в размере порядка 50 миллиардов рублей, сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. Фармкомпании с марта на треть увеличили число клинических исследований

Он отметил, что Россия не испытывает дефицита в фармацевтических субстанциях, так как продукция поставляется из дружественных Китая и Индии и поставки не прекращались.

"Хотя параллельно мы запускаем проект импортозамещения субстанций, называется "Субстанции России". Это порядка 50 миллиардов (рублей — ред.) инвестиций начиная со следующего года под 10 заводов, которые будут производить субстанции. Но это упирается в регуляторику и поведение зарубежных партнеров", — сказал Осьмаков.

Он принимает участие в межрегиональном промышленно-энергетическом форуме и специализированной выставке "ПромЭнергоВолга-2022" в Волгограде.