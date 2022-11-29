МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Участники холдинга "ДелоПортс" (входит в группу "Дело" Сергея Шишкарева) распределили часть чистой прибыли компании за 9 месяцев 2022 года в совокупном размере 1,2 миллиарда рублей, сообщила компания. "Трансконтейнер" раскрыли объем чистой прибыли по МСФО за девять месяцев

"Распределить между участниками ООО "ДелоПортс" пропорционально их долям в уставном капитале ООО "ДелоПортс" часть чистой прибыли ООО "ДелоПортс" за 9 месяцев 2022 года в совокупном размере 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей: сумму в размере 1 199 880 000 (Один миллиард сто девяносто девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей выплатить Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Дело"; сумму в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей выплатить Шишкарёву Сергею Николаевичу", — говорится в сообщении.

"Дело Портс" — российская стивидорная холдинговая компания, входит в группу компаний "Дело" Шишкарева — один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру активов "Дело Портса" входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". Активы располагаются в Новороссийске. Они были объединены в холдинг в 2012 году.

Чистая прибыль "ДелоПортс" по МСФО в первом полугодии снизилась по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года на 13,2%, до 3,9 миллиарда рублей.