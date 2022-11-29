ЦБ: депозитарий будет вести регистры с записями о цифровых правах с 1 октября 2023 года
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Депозитарий с 1 октября 2023 года будет осуществлять ведение учетных регистров, содержащих записи о цифровых правах, в отношении которых он оказывает услуги по учету, следует из сообщения ЦБ.
"Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих: сведения о лице, выпустившем цифровые финансовые активы, уникальные условные обозначения утилитарного цифрового права и сведения об инвестиционной платформе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов", — говорится в указании регулятора.
Сведения о лице, выпустившем ЦФА, учет которых осуществляет депозитарий, должны содержать: для физического лица — фамилию, имя, отчество, место жительства, сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, адрес официального сайта в сети "Интернет", реквизиты решения о выпуске ЦФА и иные сведения, позволяющие идентифицировать финансовые активы.
Для юридического лица — полное наименование, адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, сведения о государственной регистрации, адрес официального сайта в сети "Интернет", реквизиты решения о выпуске ЦФА и иные сведения, позволяющие идентифицировать финансовые активы.
В сведениях должны указываться уникальные условные обозначения утилитарного цифрового права или одинаковых утилитарных цифровых прав, позволяющие идентифицировать их как в инвестиционной платформе, так и вне ее, а также отличать утилитарные цифровые права друг от друга без обращения к информации об их содержании.
Также должны содержаться сведения об инвестиционной платформе или информационной системе, в которой осуществляется выпуск ЦФА, содержащие полное наименование оператора информационной системы, его основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика, наименование информационной системы и иные сведения в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности.
Из сообщения Банка России следует, что указание вступает в силу с 1 октября 2023 года.
https://1prime.ru/finance/20221129/838993488.html