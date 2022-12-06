МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Центральный банк должен будет еще несколько раз повысить процентные ставки, несмотря на то, что инфляция в еврозоне приближается к пику, сказал Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн в интервью итальянской газете Milano Finanza.

"Да, мы ожидаем дальнейших повышений ставок, но многое уже сделано, — сказал Лейн. — Можно с большой долей уверенности говорить, что пик инфляции близок".