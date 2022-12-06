Главный экономист ЕЦБ предупредил о приближении пика инфляции
Главный экономист ЕЦБ Лейн уверен, что инфляция в еврозоне приближается к пику
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Центральный банк должен будет еще несколько раз повысить процентные ставки, несмотря на то, что инфляция в еврозоне приближается к пику, сказал Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн в интервью итальянской газете Milano Finanza.
"Да, мы ожидаем дальнейших повышений ставок, но многое уже сделано, — сказал Лейн. — Можно с большой долей уверенности говорить, что пик инфляции близок".
https://1prime.ru/finance/20221206/839065876.html
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