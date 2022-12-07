МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о расширении полномочий Банка России в целях повышения эффективности контроля за деятельностью кредитных рейтинговых агентств. Госдума установила МРОТ в 2023 году в размере 16 242 рублей

Документ дает ЦБ полномочия своим нормативным актом устанавливать требования к методологиям таких агентств, а также порядок оценки методологии на соответствие законодательству и нормативным актам Банка России. Это позволит снизить регуляторные риски и создать надежные ориентиры для рейтинговых агентств при разработке методологий, а также оптимизировать процедуру контроля.

Закон также обязывает рейтинговые агентства проводить проверку качества своих методологий в соответствии с требованиями ЦБ. При этом они должны будут направлять в Банк России отчеты по итогам проверок. Их периодичность и сроки проведения также определит регулятор. ЦБ, ознакомившись с отчетом, будет принимать решение, насколько они соответствуют правилам и задачам рейтингового агентства, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Помимо этого, Банк России будет вправе запретить рейтинговым агентствам присваивать кредитные рейтинги до устранения выявленных у них нарушений, а если рейтинг присвоен, пересмотрен или подтвержден с нарушением, то требовать его отзыва или пересмотра. ЦБ также будет устанавливать требования к раскрытию информации рейтинговыми агентствами, включая ее состав, порядок и сроки раскрытия. Банк России выступил за возвращение механизма безотзывных гарантий

Помимо этого, все кредитные рейтинговые агентства будут обязаны создать совет директоров (наблюдательный совет), а создание коллегиального исполнительного органа становится добровольным. Такие агентства также будут вправе оказывать дополнительные услуги рейтингуемым лицам при обязательном управлении конфликтом интересов, говорил Аксаков.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования, а нормы, касающиеся методологий рейтинговых агентств и полномочий ЦБ в части запрета на присвоение кредитных рейтингов и в части раскрытия информации, — через год после опубликования.