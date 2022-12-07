Путин рассказал о дополнительных выплатах для медработников с 1 января
Путин: медики первичного звена получат 4,5-18 тысяч рублей выплат с 1 января 2023 года
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Медики первичного звена здравоохранения и работники "скорой помощи" с Нового года будут получать дополнительные 4,5 — 18 тысяч, сообщил президент России Владимир Путин.
"С января следующего года я просил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой медицинской помощи — от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от того, чем занимается медицинский работник, какую должность занимает, какие функции выполняет", — заявил российский лидер, подчеркнув, что такие решения не следует "откладывать в долгий ящик.
Путин отметил, что выплаты необходимо начать начислять с 1 января следующего года, а все технические вопросы решить в течение первого квартала.
Кроме того, сказал президент, правительству поставлена задача усовершенствовать систему оплаты труда медработников первичного звена, выработав единый подход для всех российских регионов с учетом размера прожиточного минимума.
https://1prime.ru/finance/20221207/839089260.html
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