ЕРЕВАН, 8 дек — ПРАЙМ. Парламент Армении на заседании в четверг принял госбюджет на 2023 год с дефицитом 730 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости. Саудовская Аравия впервые за девять лет достигла профицита бюджета

За проект бюджета проголосовали 66 депутатов, против — 28.

"В 2023 году расходы госбюджета составят 2,591 триллиона драмов (6,547 миллиарда долларов), доходы – 2,302 триллиона драмов (5,817 миллиарда долларов), дефицит — 289 миллиарда драмов (730,312 миллиона долларов), — сказал, представляя проект закона о бюджете, министр финансов Тигран Хачатрян.

В документе в качестве целевого показателя заложен 7% экономический рост, допустимый коридор колебаний инфляции определен на уровне 4 +/-1,5%. Оборонные расходы госбюджета превысят 1 миллиард долларов.

По словам министра финансов, увеличение расходов на оборону позволит значительно улучшить охрану границ, а дефицит госбюджета "будет надежно управляться и способствовать снижению вызванных государственным долгом макроэкономических рисков". "Госдолг вернется в качественно новый диапазон, не превышающий 50% ВВП, укрепив доверие к кредитоспособности правительства", — сказал Хачатрян.