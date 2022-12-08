МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 25 ноября по 2 декабря увеличились на 0,7% и составили 571,3 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. Международные резервы России достигли 567,3 миллиарда долларов

"Объем международных резервов по состоянию на 2 декабря составил 571,3 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 3,8 миллиарда долларов США, или на 0,7%, под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.