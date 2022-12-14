МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. "Т Плюс" в 2022 году инвестировала свыше 40 миллиардов рублей в развитие систем теплоснабжения 16 регионов своего присутствия, сообщила компания. СМИ: Евросоюз предложит странам АСЕАН инвестиции на десять миллиардов евро

"Т Плюс" в 2022 году инвестировала свыше 40 миллиардов рублей в развитие систем теплоснабжения 16 регионов своего присутствия", — говорится в сообщении. "Т Плюс" отмечает, что выполнила все свои обязательства и надежно подготовилась к зиме.

В частности, на высоком уровне прошлого года сохранены перекладки тепловых сетей — около 700 километров. Это составляет 4% от общего объема протяженности всех сетей компании и "является беспрецедентным для всей отрасли". Кроме того, "Т Плюс" провела необходимые ремонты основного оборудования на ТЭЦ и котельных.

Также началась реализация проектов при поддержке Фонда ЖКХ, о чем также сообщила компания. Уточняется, что "Т Плюс" выделено 10,5 миллиарда рублей на развитие тепловых узлов Ижевска, Кстово, Дзержинска, Пензы, Перми, Лысьвы, Кирова, Кирово-Чепецка, Саранска, Первоуральска, Екатеринбурга, Саратова, Балакова, Оренбурга и Инты.

"Компания значительно нарастила инвестиции за последние три года в модернизацию тепловых сетей и станций. Во многом хороших показателей удалось добиться за счет отнесения 16 городов к ценовым зонам теплоснабжения. Механизм "альткотельной" подтвердил свою эффективность, поэтому считаю, что в перспективе переход на него должен стать обязательным для регионов", — отметил генеральный директор "Т Плюс" Андрей Вагнер, чьи слова также приводятся в релизе.

"Т Плюс" — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 субъектах РФ. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность — 51,8 тысячи Гкал.ч.