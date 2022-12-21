МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Банк России приветствует любые шаги для решения проблем россиян с заблокированными иностранными активами, лицензия Люксембурга, выданная Национальному расчетному депозитарию (НРД, входит в группу Мосбиржи), требует изучения, сообщила пресс-служба ЦБ РФ. Венгрия заморозила российские активы на 870 миллионов евро

"Мы приветствуем любые шаги, направленные на решение проблем инвесторов с заблокированными иностранными ценными бумагами. Что же касается лицензии, выданной НРД европейским регулятором, то документ требует внимательного изучения. Дополнительные комментарии преждевременны", — говорится в сообщении ЦБ.

Как следует из сообщения во вторник пресс-службы депозитария и документа министерства финансов Люксембурга, НРД получил первую генеральную лицензию от европейского регулятора — министерства финансов Люксембурга, разрешающую разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против НРД.