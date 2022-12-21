МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. FedEx Corp, специализирующаяся на услугах доставки, во вторник заявила, что сократит расходы еще на 1 млрд долларов на фоне угрозы рецессии и схлопывания пузыря спроса, сформировавшегося в пандемию COVID-19. "АвтоВАЗ" выйдет на небольшую прибыль по итогам года

Акции FedEx во вторник после окончания основной сессии подорожали на 3,7% до 170,48 доллара вслед за тем, как компания отчиталась о прибыли за 2-й финансовый квартал, превысившей ожидания Уолл-стрит.

Теперь FedEx планирует сократить расходы в этом году на 3,7 млрд долларов за счет отказа от использования самолетов, закрытия офисов, прекращения воскресной доставки в сельской местности и увольнения работников в подразделении грузоперевозок.

Хотя Уолл-стрит приветствует попытку нарастить прибыль, руководство FedEx сейчас находится под давлением, вынужденное исполнить свои планы по сокращению и оптимизации раздутой и дублирующей операционной структуры.

"Наши эксперты сомневались в изначальном" плане сокращения расходов, говорит аналитик Third Bridge Энтони де Рюйтер. Урезание расходов еще на 1 млрд долларов "может только усилить давление", считает он.

Как сказал гендиректор FedEx Радж Субраманиам, компания все еще работает "в условиях сниженного спроса", и объяснил сокращением затрат то, что прибыль за квартал, завершившейся 30 ноября, превзошла ожидания.

Ранее критики говорили, что усилия Субраманиама по контролю расходов запоздали и недостаточны.

В частности, они опасались, что FedEx отстает от конкурирующей фирмы United Parcel Service с ее более дорогостоящей рабочей силой, объединенной в профсоюзы.

С начала года по завершение торгов во вторник снижение акций UPS составило 14%, тогда как бумаги FedEx обвалились на 33%.

Во вторник FedEx сообщила, что скорректированная прибыль во 2-м квартале упала до 815 млн долларов, или 3,18 доллара на акцию, с 1,3 млрд долларов, или 4,83 доллара на акцию, годом ранее.

По оценкам Refinitiv IBES, прибыль на акцию FedEx превысила ожидания аналитиков на 36 центов, тогда как выручка составила 22,8 млрд долларов и не оправдала консенсус-прогноз на уровне 23,74 млрд долларов.

По расчетам компании, в 2023 году прибыль на акцию составит 13-14 долларов. Для сравнения, средняя оценка аналитиков, согласно Refinitiv IBES, равна 14,08 доллара.

Между тем FedEx покупает собственные акции, чтобы снять опасения инвесторов. Это привело к повышению прибыли в минувшем квартале на 6 центов на акцию. Новый раунд обратных выкупов запланирован на декабрь.