МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Офис генерального прокурора Багамских островов объявил, что бывший глава и основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид будет экстрадирован в США, сообщило издание Nassau Guardian со ссылкой на заявление офиса. Регулятор в США обвинил экс-главу FTX в обмане клиентов

Ранее агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что задержанный на Багамских островах Бэнкман-Фрид не планирует оспаривать экстрадицию в США.

"Офис генерального прокурора Багам объявил об экстрадиции бывшего главы FTX. Сэм Бэнкман-Фрид отправится с Багам в США сегодня вечером", — говорится в заявлении офиса.

Прокуратура Нью-Йорка, которая ведет расследование в отношении бизнесмена, обвиняет его в присвоении клиентских средств. По мнению следствия, он совершил "одно из крупнейших в американской истории финансовых преступлений". На прошлой неделе ему были предъявлены обвинения по восьми пунктам, в том числе о сговоре, отмывании денег и нарушении финансирования политических кампаний. Как заявили в прокуратуре, он прибегал к политическим пожертвованиям обеим партиям, чтобы влиять на принимаемые в Вашингтоне решения.

FTX подала ранее в суд заявление о банкротстве и сообщила, что Бэнкман-Фрид покидает свой пост. Агентство Блумберг 12 ноября передавало, что FTX потеряла за сутки 662 миллиона долларов при загадочных обстоятельствах. По данным аналитической компании Nansen, отток был зарегистрирован с международной и американской бирж FTX.