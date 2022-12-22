ПРАГА, 22 дек — ПРАЙМ. Депутаты Национального совета (парламента) Словакии утвердили в четверг госбюджет страны на 2023 год с дефицитом в размере 6,44% ВВП, за него проголосовали 93 из 136 присутствовавших депутатов, сообщил телеканал ТА3. Счетная палата: у консолидированных бюджетов регионов рекордный профицит

"Госбюджет республики на 2023 год утвержден с дефицитом 6,44% ВВП, при этом доходы бюджета должны составить 26,699 миллиарда евро, а расходы — 35,041 миллиарда евро", — говорится в сообщении.

Госбюджет был утвержден голосами 93 представителей правящей коалиции плюс поддержавших их депутатов от партии "Свобода и солидарность", которая в ноябре вышла из коалиции. Четыре депутата от оппозиционных партий проголосовали против, остальные воздержались.

Одним из условий поддержки депутатами бюджета был уход из правительства вице-премьера, главы минфина и лидера ведущей партии правящей коалиции "Обычные люди и независимые личности" Игоря Матовича, вносившего, по мнению ряда его коллег, раздор и хаос в действия кабмина. Матович сдержал свое слово и объявил об отставке.