МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. ВТБ испытывает осторожный оптимизм в связи с разрешениями минфинов Бельгии и Люксембурга по разблокировки части активов, которые были заморожены из-за санкций против Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи), говорить о конкретных шагах в этом направлении рано, сообщила пресс-служба банка. В Бельгии раскрыли условия для разблокировки активов НРД

В сентябре НРД направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов. Минфин Люксембурга во вторник разрешил до 7 января 2023 года разблокировать часть активов, которые были заморожены из-за санкций против НРД при соблюдении ряда условий. Минфин Бельгии сообщил об аналогичном решении ранее в четверг.

"Говорить о конкретных шагах по разблокировке активов рано — необходимо изучать документы, правоприменительной практики в этом вопросе пока нет. Испытываем осторожный позитив. Считаем, что наша мартовская стратегия передачи клиентов с иностранными ценными бумагами ради защиты их интересов сторонним брокерам оказалась верной. Надеемся, что лицензии помогут нашим бывшим клиентам вновь распоряжаться активами", – говорится в сообщении.

ВТБ рассчитывает, что профессиональное сообщество, в том числе вырабатывающее решения на площадке клуба защиты прав инвесторов Мосбиржи, наработает и масштабирует лучшие практики.

В свою очередь банк продолжает работать с юристами по вопросам получения лицензий, дающих возможность разблокировки иностранных ценных бумаг, которые учитывались напрямую в иностранных депозитариях, проработки механизмов исполнения тех действий, возможность осуществления которых они предоставляют, а также подготовке к судебным разбирательствам с ними, добавили в пресс-службе.

Ранее российские брокеры направили в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга, где зарегистрированы Euroclear и Clearstream, заявки на разблокировку иностранных активов клиентов.

Евросоюз в начале июня внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.