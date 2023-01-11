МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Рекордные расходы бюджета РФ в 2022 году, которые составили более 31 триллиона рублей, подержали динамику ВВП, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в рамках выступления на первом в 2023 году совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Путин назвал объем дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета России

"Прошлый год показал, что, несмотря на все ограничения, с которыми мы сталкивались, мы те задачи, которые были поставлены, в основном выполнили и обеспечили в полном объеме финансовыми ресурсами. Для этого у нас был увеличен общий объем расходов: плановый объем расходов был увеличен более чем на 6 триллионов рублей, общий объем расходов составил 31,2 триллиона рублей. Такого объема никогда у нас не было в истории", — сказал Силуанов.

Он отметил, что эти расходы были профинансированы за счет дополнительных доходов. По его словам, одним из источников стали нефтегазовые доходы, которые принесли примерно 2,8 триллиона рублей. "У нас действительно возросли нефтегазовые расходы на 2 триллиона рублей и ненефтегазовые, которые тоже от экономики идут, на 760 миллиардов рублей. Поэтому это был один из ресурсов. Второй ресурс — мы активно участвовали на рынке заимствований. Действительно, мы вместе с банками привлекли дополнительные ресурсы, около 3,5 триллиона рублей", — заметил министр.

Увеличенный объем расходов, как отметил Силуанов, помог оказать разные меры поддержки гражданам. Так, на поддержку рынка труда было направлено 28 миллиардов рублей, однако, как отмечает министр, это не главное. "Самое главное — то, что мы помогли людям, мы проиндексировали пенсии на 10%, мы проиндексировали МРОТ и прожиточный минимум на эту же величину — почти 500 миллиардов рублей дополнительно было направлено на эти цели. Мы начали новые выплаты на семей с детьми, которые с текущего года уже вышли на единое пособие", — сказал Силуанов.

Кроме того, отметил министр, в прошлом году на поддержку семей с детьми от 8 и до 16 лет было направлено более 400 миллиардов рублей. "Это тоже новация, которую мы не планировали в прошлом году, но в результате необходимости поддержки наиболее нуждающихся наших граждан запустили эту меру", — добавил Силуанов.

Рассказывая об итогах прошедшего года, Силуанов отметил, что также были поддержаны предприниматели. Им в качестве поддержки были, например, предоставлены "субсидии на проценты по кредитам" для продолжения развития производства. Кроме того, министр добавил, что в прошлом году также был создан единый социальный фонд для поддержки граждан.

"В целом, мы считаем, что бюджетная составляющая во многом повлияла на динамику в целом ВВП, потому что мы внесли вклад как в государственный спрос, в целом, в ситуацию с развитием экономики, и самое главное — поддержали людей в этот непростой для страны период", — сказал он.

Накануне Силуанов отметил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2022 года составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП, однако, добавил он, если не учитывать в расходах те средства, которые были направлены на компенсацию государственным внебюджетным фондам в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, то дефицит составил 1,8% ВВП. Увеличение дефицита связано с переносом на декабрь части дополнительных расходов, которые запланированы на 2023 год.