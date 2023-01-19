МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Небольшой рост стоимости вложений РФ в гособлигации США связан только с переоценкой портфеля, никаких действий с ним не осуществлялось в условиях заморозки активов, прокомментировали РИА Новости эксперты рынка. Игра "накопи миллион": как правильно откладывать деньги

По данным американского министерства финансов, Россия в прошлом ноябре располагала государственными ценными бумагами США на сумму в 2,092 миллиарда долларов. Долгосрочные облигации составили в российском портфеле 80 миллионов, а краткосрочные — 2,012 миллиарда. А в октябре сумма этих вложений равнялась 2,034 миллиарда долларов.

"Незначительный рост показателя, на 58 миллионов долларов, обусловлен только переоценкой российского портфеля, поскольку операции с ним заморожены", — оценивает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

"В частности, в октябре — начале ноября доходности трехлетних госбумаг США были выше 4,4% годовых, а к концу ноября они опустились до 4,1% годовых, соответственно, их цена выросла, подорожали и портфели, составленные из этих облигаций, в том числе и российский", — пояснил он.

"Небольшой рост стоимости российского портфеля — это переоценка плюс, возможно, купоны", — резюмировал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.