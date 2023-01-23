МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Предоставление заемщику льготного периода по потребительскому кредитованию сейчас — это право кредитора, однако после принятия закона станет обязанностью, но при соблюдении ряда условий, рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. В Госдуме одобрили закрепление кредитных каникул для россиян

Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова сообщила, что россияне смогут брать кредитные каникулы по потребительским займам с марта 2023 года, а закон об этом планируется принять до конца февраля.

"Сейчас предоставление заемщику льготного периода по потребительскому кредитованию – это право кредитора, после принятия закона (предварительно — в марте этого года) — станет обязанностью, но при соблюдении ряда условий", — отмечает Дайнеко. По ее словам, сейчас кредитные каникулы бессрочно гарантированы только по ипотечным займам (с 2019 года), а каникулы по потребительским кредитам можно было требовать лишь в течение ограниченного периода времени.

Среди основных условий следующие: размер кредита/займа не должен превышать максимального размера, установленного правительством РФ (автокредитование — 1,6 миллиона рублей, 450 тысяч рублей для остальных договоров потребительского кредита и 150 тысяч рублей — кредитные карты); ранее не предоставлялись кредитные каникулы по договору; заемщик находится в трудной жизненной ситуации (снижения доходов за предыдущие 2 месяца более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения).

Однако, обращает внимание эксперт, заемщику можно будет единожды по одному договору обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул на срок до шести месяцев. Тем не менее, у гражданина во время кредитных каникул досрочно погасить сумму задолженности (или ее части), а также досрочно прекратить каникулы. При этом сведения о предоставлении заемщику кредитных каникул будут отражаться в кредитной истории, но не будут ее ухудшать.

"Проект закона, как и предшествующие антикризисные версии, позволяет заемщику во время "льготного периода" получить передышку, избежать ситуации финансового шока и решить образовавшиеся проблемы для дальнейшей платежеспособности", — заключает Дайнеко.