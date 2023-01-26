Чистая прибыль Hyundai Motor достигла 7,984 триллиона вон по итогам 2022 года
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor по итогам 2022 года выросла в 1,4 раза по сравнению с 2021 годом, до 7,984 триллиона вон (около 6,5 миллиарда долларов), следует из отчетности компании.
Выручка по итогам года составила 142,5 триллиона вон (115,7 миллиарда долларов), что на 21,2% больше показателя за предыдущий год. Операционная прибыль выросла почти в полтора раза — до 9,82 триллиона вон (8 миллиардов долларов).
По итогам четвертого квартала чистая прибыль выросла в 2,4 раза в годовом выражении — до 1,71 миллиарда вон (1,3 миллиарда долларов). Выручка увеличилась на 24,2%, составив 38,524 триллиона вон (31,3 миллиарда долларов). Операционная прибыль поднялась в 2,2 раза — до 3,36 триллиона вон (2,7 миллиарда долларов).
Акции компании на бирже Южной Кореи дорожают на 4,6%.
Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.
https://1prime.ru/finance/20230126/839593597.html