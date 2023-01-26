МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor по итогам 2022 года выросла в 1,4 раза по сравнению с 2021 годом, до 7,984 триллиона вон (около 6,5 миллиарда долларов), следует из отчетности компании. Компания Tesla отчиталась об увеличении чистой прибыли

Выручка по итогам года составила 142,5 триллиона вон (115,7 миллиарда долларов), что на 21,2% больше показателя за предыдущий год. Операционная прибыль выросла почти в полтора раза — до 9,82 триллиона вон (8 миллиардов долларов).

По итогам четвертого квартала чистая прибыль выросла в 2,4 раза в годовом выражении — до 1,71 миллиарда вон (1,3 миллиарда долларов). Выручка увеличилась на 24,2%, составив 38,524 триллиона вон (31,3 миллиарда долларов). Операционная прибыль поднялась в 2,2 раза — до 3,36 триллиона вон (2,7 миллиарда долларов).

Акции компании на бирже Южной Кореи дорожают на 4,6%.

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.