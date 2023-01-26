МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Темп прироста инвестиций в Арктическую зону России на 25 процентов выше, чем в ДФО, объем вложений в который превышает среднероссийский уровень, рассказал вице-премьер – полпред главы государства на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью телеканалу НТВ. В ГД одобрили взыскание убытков с иностранных инвесторов

"Темпы прироста инвестиций на Дальнем Востоке существенно выше, чем среднероссийские. Так вот в Арктике темпы прироста инвестиций на 25% выше, чем на Дальнем Востоке", — отметил он.

По словам Трутнева, Арктика хотя и мало освоена и достаточно суровая по климату, крайне привлекательна, богата ресурсами.

"Сегодня там реализуется целый ряд таких больших проектов. Мы там создали максимально преференциальную зону. Практически вся Арктика стала зоной преференциальной. И проекты там возникают и строятся", — уточнил вице-премьер.

Ранее Трутнев сообщал, что инвесторы в 2022 году вложили 537 миллиардов рублей в проекты, реализующиеся на Дальнем Востоке.