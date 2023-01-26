ВТБ: выдача ипотеки на загородное жилье в России вырастет минимум на 25 процентов
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Объемы выдачи ипотеки на загородную недвижимость в России в этом году вырастут минимум на четверть, прогнозирует банк ВТБ.
"В 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации ВТБ прогнозирует рост объемов выдач ипотеки на загородную недвижимость. По оценке экспертов банка, в целом по рынку продажи могут увеличиться на 25-50%", — говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.
По данным банка, переломным моментом в развитии рынка загородной недвижимости стала пандемия – с этого периода спрос клиентов в этом сегменте поступательно растет. Опережающая динамика вызвана сочетанием сразу нескольких факторов. В их числе — изменившиеся предпочтения россиян, экономическая привлекательность, а также активная господдержка индивидуального жилищного строительства, отмечается в релизе.
Подавляющее большинство кредитов на индивидуальное жилищное строительство в 2022 году клиенты ВТБ оформили по льготным программам.
В топ-3 регионов по объему выдачи ипотеки на загородную недвижимость в банке вошли Москва и область (10,3 миллиарда рублей), Самарская область (около 4,2 миллиарда рублей) и Краснодарский край (свыше 3,6 миллиарда рублей).
Всего по итогам 2022 года ВТБ выдал более 8,7 тысячи таких кредитов, объем сделок составил более 46 миллиардов рублей, что в 1,5 раза выше результата 2021 года и более чем в 2,5 раза — итогов 2020 года.
https://1prime.ru/finance/20230126/839597495.html