МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Объемы выдачи ипотеки на загородную недвижимость в России в этом году вырастут минимум на четверть, прогнозирует банк ВТБ. Сбербанк выдал первую промышленную ипотеку

"В 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации ВТБ прогнозирует рост объемов выдач ипотеки на загородную недвижимость. По оценке экспертов банка, в целом по рынку продажи могут увеличиться на 25-50%", — говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

По данным банка, переломным моментом в развитии рынка загородной недвижимости стала пандемия – с этого периода спрос клиентов в этом сегменте поступательно растет. Опережающая динамика вызвана сочетанием сразу нескольких факторов. В их числе — изменившиеся предпочтения россиян, экономическая привлекательность, а также активная господдержка индивидуального жилищного строительства, отмечается в релизе.

Подавляющее большинство кредитов на индивидуальное жилищное строительство в 2022 году клиенты ВТБ оформили по льготным программам.

В топ-3 регионов по объему выдачи ипотеки на загородную недвижимость в банке вошли Москва и область (10,3 миллиарда рублей), Самарская область (около 4,2 миллиарда рублей) и Краснодарский край (свыше 3,6 миллиарда рублей).

Всего по итогам 2022 года ВТБ выдал более 8,7 тысячи таких кредитов, объем сделок составил более 46 миллиардов рублей, что в 1,5 раза выше результата 2021 года и более чем в 2,5 раза — итогов 2020 года.