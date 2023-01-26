МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает вернуть порог для инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) — ликвидная часть фонда снизится с 10% ВВП до 7% ВВП, как это было ранее, при этом она не будет учитываться при осуществлении "антикризисных" инвестиций, следует из пояснительной записки к проекту поправок в Бюджетный кодекс РФ, опубликованной на официальном портале проектов нормативных актов. Минфин предложил расширить возможности использования ФНБ для инвестпроектов

По действующему Бюджетному кодексу до достижения объема ФНБ, равного 10% ВВП, средства фонда могут размещаться лишь на депозитах и банковских счетах в Банке России, а также в государственные ценные бумаги и акции российских компаний. В иные финансовые активы инвестировать можно лишь те средства, которые поступят в ФНБ сверх этого порога.

"Проектом федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" (далее – законопроект) предлагается внести в Бюджетный кодекс… следующие изменения… При этом пороговое значение размера ликвидных средств Фонда национального благосостояния, увеличенного на объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, до достижения которого не допускается размещение средств Фонда национального благосостояния в иные финансовые активы, предлагается снизить с 10 процентов до 7 процентов валового внутреннего продукта", — говорится в документе.

Кроме того, как говорится в записке, внесение изменений направлено на создание возможности финансирования за счет средств ФНБ приоритетных самоокупаемых инфраструктурных проектов, а также осуществление "антикризисных" инвестиций вне зависимости от размера ликвидных средств Фонда.

Добавляется, что данные изменения позволят обеспечить надежную поддержку ключевых отраслей российской экономики в текущих сложных геополитических и макроэкономических условиях.

В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение объема ликвидных средств ФНБ с 7% до 10% ВВП.