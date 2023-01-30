ЯКУТСК, 30 янв — ПРАЙМ. Алмазодобывающая компания "Алроса", попавшая под американские санкции, выделит 100 миллионов рублей якутским ИТ-компаниям на разработку российского программного обеспечения, заявил глава региона Айсен Николаев в своем телеграм-канале. "Росгеология" получила грант на импортозамещение геологического ПО

"Алроса" была включена в санкционные списки США и Великобритании в связи с событиями на Украине.

По словам главы республики, генеральный директор АК "Алроса" Сергей Иванов и директор Фонда развития инноваций Якутии Василий Ефимов подписали соглашение.

"Алроса" в течение ближайших трех лет выделит 100 миллионов рублей на совместную разработку программных продуктов силами IT-компаний республики. Основные сферы применения — геологоразведка, добыча и обогащение, техническое обслуживание и ремонт техники, промышленная безопасность. Разрабатываемое программное обеспечение должно учитывать актуальные потребности компании в части импортозамещения", — сказал Николаев.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе открытого диалога на форуме "Цифровой алмаз" в Якутске заявил о том, что российским компаниям могут разрешить использование программного обеспечения западных вендоров, ушедших из РФ, до появления отечественных аналогов ПО, правительство страны обсуждает такую возможность.

АК "Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи драгоценного камня. Объем продаж алмазов и бриллиантов в 2021 году достиг 4,169 миллиарда долларов. Основные акционеры — Российская Федерация в лице Росимущества (33,03%), Саха (Якутия) — 25% плюс одна акция, улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении находится около 34%.