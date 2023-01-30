Банк России выпустит серебряную монету в честь 150-летия певца Федора Шаляпина 31 января
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Банк России во вторник выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом два рубля к 150-летию оперного певца Федора Шаляпина, следует из публикации на портале регулятора.
"Банк России 31 января 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Певец Ф.И. Шаляпин, к 150-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России", — сказано в сообщении.
Отмечается, что всего планируется выпустить три тысячи монет. Диаметр составит 33 миллиметра, на лицевой стороне будут надписи "Российская Федерация", "Банк России", "2 рубля", "2023", а также обозначение металла по таблице Дмитрия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположат рельефное изображение Шаляпина на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений его сценических образов и фрагмента нотного стана; внизу справа — факсимиле подписи певца, слева в две строки — годы жизни: "1873" и "1938".
Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа в России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает Центробанк.
https://1prime.ru/finance/20230130/839624931.html