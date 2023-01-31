МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Банк России продолжает обсуждение размера имущественного ценза для квалифицированных инвесторов, сообщила журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. Инвесторов предупредили о восьми ошибках, которые возможны в этом году

"Служба по защите прав инвесторов работает над этим вопросом. Да, концепция находится в проработке, и да, действительно, размер имущественного ценза для квалифицированных инвесторов находится в стадии обсуждения", — сказала она в кулуарах конференции "Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов".

ЦБ РФ в прошлом году выступил с предложением увеличить минимальную сумму денег и активов на счетах для признания инвестора квалифицированным с 6 до 30 миллионов рублей, отметив, что существующая модель квалификации инвесторов устарела морально и материально.

"Я не знаю конкретно, какие цифры, но абсолютно точно цифра по имущественному цензу находится в стадии обсуждения. Скорее всего, она будет снижаться, а не расти вверх… Он будет выше 6 миллионов, но, возможно, будет ниже 30 миллионов", — добавила Шишлянникова.

Газета "Коммерсант" в конце года писала, что имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора может оказаться менее жестким, чем предполагалось — 15-20 миллионов рублей против 30 миллионов рублей, которые изначально предлагал ЦБ.