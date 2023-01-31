Банк России продолжил обсуждение имущественного ценза для квалифицированных инвесторов
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Банк России продолжает обсуждение размера имущественного ценза для квалифицированных инвесторов, сообщила журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.
"Служба по защите прав инвесторов работает над этим вопросом. Да, концепция находится в проработке, и да, действительно, размер имущественного ценза для квалифицированных инвесторов находится в стадии обсуждения", — сказала она в кулуарах конференции "Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов".
ЦБ РФ в прошлом году выступил с предложением увеличить минимальную сумму денег и активов на счетах для признания инвестора квалифицированным с 6 до 30 миллионов рублей, отметив, что существующая модель квалификации инвесторов устарела морально и материально.
"Я не знаю конкретно, какие цифры, но абсолютно точно цифра по имущественному цензу находится в стадии обсуждения. Скорее всего, она будет снижаться, а не расти вверх… Он будет выше 6 миллионов, но, возможно, будет ниже 30 миллионов", — добавила Шишлянникова.
Газета "Коммерсант" в конце года писала, что имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора может оказаться менее жестким, чем предполагалось — 15-20 миллионов рублей против 30 миллионов рублей, которые изначально предлагал ЦБ.
https://1prime.ru/finance/20230131/839637714.html