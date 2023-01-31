МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Минфин РФ выступает за вывод цифровых финансовых активов (ЦФА) на текущие биржевые площадки, инвесторам нужен инструментарий, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. ЦБ хочет оценить необходимость учета в регулировании банков рисков по ЦФА

Выступая на конференции "Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов", Чебесков отметил, что у инвесторов должна быть возможность выбирать продукты и инструменты для работы на фондовом рынке.

"Встает вопрос, достаточно ли сейчас инструментов для инвесторов или нет. С учетом того, что многие иностранные инструменты, структурные и так далее, которыми пользовались инвесторы, сейчас недоступны, настало время развивать инструментарий", — пояснил он.

"Сейчас, наверное, есть необходимость, чтобы запускать продукт быстрее, чтобы это все работало значительно быстрее, чем в обычное время, потому что надо инвесторов чем-то завлекать. Поэтому концептуально я бы поддержал предложение рынка о том, чтобы выводить цифровые финансовые активы на текущие биржевые площадки. Если это позволит нам увеличить обороты таких активов, то почему бы и не сделать", — добавил Чебесков, отметив, что министерство рассматривало ЦФА как возможность уйти от посредников.

ЦФА — это инструмент на основе блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.