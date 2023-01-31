Директор Чебесков: Минфин выступил за вывод цифровых финансовых активов на биржевые площадки
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Минфин РФ выступает за вывод цифровых финансовых активов (ЦФА) на текущие биржевые площадки, инвесторам нужен инструментарий, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.
Выступая на конференции "Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов", Чебесков отметил, что у инвесторов должна быть возможность выбирать продукты и инструменты для работы на фондовом рынке.
"Встает вопрос, достаточно ли сейчас инструментов для инвесторов или нет. С учетом того, что многие иностранные инструменты, структурные и так далее, которыми пользовались инвесторы, сейчас недоступны, настало время развивать инструментарий", — пояснил он.
"Сейчас, наверное, есть необходимость, чтобы запускать продукт быстрее, чтобы это все работало значительно быстрее, чем в обычное время, потому что надо инвесторов чем-то завлекать. Поэтому концептуально я бы поддержал предложение рынка о том, чтобы выводить цифровые финансовые активы на текущие биржевые площадки. Если это позволит нам увеличить обороты таких активов, то почему бы и не сделать", — добавил Чебесков, отметив, что министерство рассматривало ЦФА как возможность уйти от посредников.
ЦФА — это инструмент на основе блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.
https://1prime.ru/finance/20230131/839642386.html