Прибыль Raiffeisen Bank в России подскочила в 4,3 раза в 2022 году
Прибыль Raiffeisen Bank в России достигла 2,058 миллиарда евро по итогам 2022 года
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за прошлый год увеличилась в 4,3 раза по сравнению с 2021 годом — до 2,058 миллиарда евро, следует из финансовой отчетности банка.
Чистый процентный доход RBI в РФ составил 1,527 миллиарда евро, увеличившись вдвое по сравнению с показателем годичной давности. Операционная прибыль банка в России составила за год 3,844 миллиарда евро, увеличившись в 3,4 раза.
Консолидированная прибыль всего RBI за прошлый год выросла в 2,6 раза, до 3,627 миллиарда евро. Прибыль на акцию составила 10,76 евро после 3,89 евро в 2021 году. Чистый процентный доход увеличился в полтора раза по сравнению с предшествовавшим годом, до 5,053 миллиарда евро.
Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории ряда стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает свыше 44 тысяч человек. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.
https://1prime.ru/finance/20230201/839649883.html
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