ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев — ПРАЙМ. Минфин России ставит задачу выполнить все обязательства перед гражданами, несмотря на риски для доходной части бюджета из-за внешней конъюнктуры, заявил министр финансов Антон Силуанов. Назван способ не потерять свое наследство, если оно оформлено на другого

"Наша самая главная задача, чтобы те планы по расходам, которые есть в бюджете, были выполнены. И они будут выполнены", — сказал Силуанов в эфире Первого канала.

Он отметил, что существуют риски, связанные с внешними факторами. "У нас большой объем в структуре нашего экспорта – экспорт углеводородов; газ, нефть и так далее. И недружественные страны пытаются снизить доходы РФ от экспорта, в первую очередь углеводородов – всякие рогатки ставят, ограничения по ценам и так далее", — сказал Силуанов, добавив, что экспортеры РФ переориентируют свои поставки, находят новые рынки.

Но у Минфина, по словам Силуанова, есть ответ на эти внешние риски. "У нас заложен в бюджете определенный уровень нефтегазовых доходов — 8 триллионов. Мы планировали, что будет под 9 (триллионов рублей – ред.) и эту разницу, если быть точным — 970 миллиардов, мы планировали отправить в ФНБ. Если эти планы наши по ценовым показателям и доходов от экспорта углеводородов не сбудутся, значит мы не будет направлять в наш резерв эти средства", — пояснил министр.

"Наша задача, задача Минфина, чтобы все, что спланировали, — в первую очередь, это наши обязательства перед гражданами, — все было выполнено, вне зависимости от того, какие санкции, какие цены на нефть, на газ, ограничения. Все будет сделано", — подчеркнул Силуанов.