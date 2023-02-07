МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила РИА Новости, что направила в центробанк своей страны просьбу заново рассмотреть возможность работы российских карт "Мир". Узбекистанские банки проработают возобновление обслуживания карт "Мир"

"Переговоры об использовании карт "Мир" идут. Я отправила просьбу об этом в центральный банк Шри-Ланки. Сейчас идет обсуждение этого вопроса", — сказала Лиянаге, отвечая на вопрос о том, возможно ли возобновление переговоров об использовании карт "Мир" на Шри-Ланке.

Туристы, приезжающие на остров, напомнила она, сегодня могут воспользоваться проектом Национального инвестиционно-промышленного банка и банка People's Bank на Шри-Ланке: для этого нужно завести банковский аккаунт в НИПБ. После чего, прибыв на Шри-Ланку, они могут оформить себе местную карту Visa.

"Всего в рамках этого сотрудничества выпущено более 1 тысячи пластиковых карт в People's Bank для россиян", — добавила посол.

Ранее центробанк Шри-Ланки заявил, что не может разрешить использование российских карт "Мир" в стране из-за санкций США.