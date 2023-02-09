МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам 2022 года снизилась на 38% и составила 9,302 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Сбербанк нарастил чистую прибыль почти на десять процентов в январе

Прибыль на акцию составила 10,21 доллара после 13,53 доллара годом ранее. Выручка при этом выросла на 4%, до 79,844 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала ArcelorMittal зафиксировала чистую прибыль в размере 261 миллиона долларов, что в 15,5 раза меньше показателя годичной давности. Прибыль на акцию составила 0,3 доллара после 3,93 доллара годом ранее. Выручка при этом уменьшилась на 18,8% — до 16,891 миллиарда долларов.

Компания также сообщила, что по итогам года добыча железной руды снизилась на 11% — до 45,3 миллиона тонн, а производство нерафинированной стали — на 14,5%, до 59 миллионов тонн. За четвертый квартал ArcelorMittal добыла 10,7 миллиона тонн железной руды, что на 20% ниже аналогичного показателя годичной давности, а также произвела 13,2 миллиона тонн нерафинированной стали, сократив показатель на 20% год к году.

ArcelorMittal — крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.