МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Льготные ипотечные программы в России должны иметь адресный характер, внедрение всеобщей льготной ипотеки под 5% на новостройки негативно скажется на экономике, сообщила РИА Новости директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ксения Якушкина. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента

Как ранее в среду сообщила газета "Известия", в России предлагают запустить ипотеку на новостройки под 5% без использования бюджетных средств. Такие рекомендации комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил в Минстрой, ЦБ и правительство. Согласно данным издания, предполагается, что регулятор будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданной ипотеки под 2% годовых, наценка финансовой организации составит 2–3%, поэтому конечная ставка не превысит 5%.

"Льготные программы должны иметь адресный характер, ставка по основной части кредитов должна соответствовать состоянию экономики. Внедрение предложенного механизма всеобщей льготной ипотеки под 5% негативно скажется на динамике ключевой ставки, поскольку Банк России будет вынужден ее повысить, переложив расходы на прочих субъектов экономики", — рассуждает Якушкина.

"Такая политика снизит инвестиционную активность бизнеса, что в свою очередь отразится на доходах населения", — заключила эксперт.