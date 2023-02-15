МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Льготные ипотечные программы в России должны иметь адресный характер, внедрение всеобщей льготной ипотеки под 5% на новостройки негативно скажется на экономике, сообщила РИА Новости директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ксения Якушкина.

Здание Центрального банка РФ

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента

Как ранее в среду сообщила газета "Известия", в России предлагают запустить ипотеку на новостройки под 5% без использования бюджетных средств. Такие рекомендации комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил в Минстрой, ЦБ и правительство. Согласно данным издания, предполагается, что регулятор будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданной ипотеки под 2% годовых, наценка финансовой организации составит 2–3%, поэтому конечная ставка не превысит 5%.

"Льготные программы должны иметь адресный характер, ставка по основной части кредитов должна соответствовать состоянию экономики. Внедрение предложенного механизма всеобщей льготной ипотеки под 5% негативно скажется на динамике ключевой ставки, поскольку Банк России будет вынужден ее повысить, переложив расходы на прочих субъектов экономики", — рассуждает Якушкина.

"Такая политика снизит инвестиционную активность бизнеса, что в свою очередь отразится на доходах населения", — заключила эксперт.