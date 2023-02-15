Аналитики ЦБ выяснили, кто сильнее всего реагирует на новости о геополитике
Аналитики ЦБ: россияне без сбережений сильнее реагируют на геополитические новости
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Люди без сбережений сильнее реагируют на геополитические новости, а для тех, у кого сбережения есть, большее значение имеет курсовая динамика, рассказали аналитики Банка России в материале "Влияние негативных новостей на восприятие инфляции населением".
"Существуют различия в восприятии инфляции между подгруппами населения со сбережениями и без них. Прежде всего отличия характерны для восприятия подгруппы без сбережений. Согласно оценкам моделей, такие граждане склонны обращать большее внимание на новости о геополитике и уровне бедности. Для подгруппы со сбережениями в среднем более значимым фактором выступает курсовая динамика", — выяснили аналитики.
Свои выводы они сделали на основе базы новостей из 28 ведущих российских СМИ за период с 2014 по 2022 год, в которую вошло 7,8 миллиона новостей.
Как сообщал Банк России на прошлой неделе, инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. При этом регулятор ожидает, что инфляция в России по итогам текущего года сложится в интервале от 5 до 7%, а в 2024 году вернется к цели в 4%.
https://1prime.ru/finance/20230215/839816294.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.