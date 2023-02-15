МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Люди без сбережений сильнее реагируют на геополитические новости, а для тех, у кого сбережения есть, большее значение имеет курсовая динамика, рассказали аналитики Банка России в материале "Влияние негативных новостей на восприятие инфляции населением". ЦБ составил портрет наиболее уязвимого для мошенников клиента банка

"Существуют различия в восприятии инфляции между подгруппами населения со сбережениями и без них. Прежде всего отличия характерны для восприятия подгруппы без сбережений. Согласно оценкам моделей, такие граждане склонны обращать большее внимание на новости о геополитике и уровне бедности. Для подгруппы со сбережениями в среднем более значимым фактором выступает курсовая динамика", — выяснили аналитики.

Свои выводы они сделали на основе базы новостей из 28 ведущих российских СМИ за период с 2014 по 2022 год, в которую вошло 7,8 миллиона новостей.

Как сообщал Банк России на прошлой неделе, инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. При этом регулятор ожидает, что инфляция в России по итогам текущего года сложится в интервале от 5 до 7%, а в 2024 году вернется к цели в 4%.