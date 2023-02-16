ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — ПРАЙМ. Граждане России должны иметь возможность подать заявление о похищении их средств со счетов в банках через портал "Госуслуги" или онлайн-сервисы кредитных организаций для оперативности реагирования правоохранителей, заявил зампредседателя Банка России Герман Зубарев, выступая на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". "Госуслуги" введут дополнительный фактор аутентификации

"Важно для скорости реагирования правоохранителей обеспечить возможность для граждан подать заявление о краже через "Госуслуги" или онлайн-сервисы банков", — сказал он.

Зубарев напомнил, что с 1 октября текущего года МВД станет участником информационного обмена с ЦБ.

Соответствующий закон направлен на борьбу с мошенническими списаниями средств с банковских карт, в том числе с использованием так называемой социальной инженерии. Документ призван улучшить информационное взаимодействие ЦБ и МВД при возбуждении и расследовании уголовных дел в этой сфере. Оперативный информационный обмен предполагается осуществлять посредством автоматизированной системы обработки инцидентов (ФинЦЕРТа) Банка России.