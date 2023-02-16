Заявление о краже денег со счета могут разрешить подавать через "Госуслуги"
ЦБ предложил разрешить россиянам подачу заявления о краже денег со счета через "Госуслуги"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — ПРАЙМ. Граждане России должны иметь возможность подать заявление о похищении их средств со счетов в банках через портал "Госуслуги" или онлайн-сервисы кредитных организаций для оперативности реагирования правоохранителей, заявил зампредседателя Банка России Герман Зубарев, выступая на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
"Важно для скорости реагирования правоохранителей обеспечить возможность для граждан подать заявление о краже через "Госуслуги" или онлайн-сервисы банков", — сказал он.
Зубарев напомнил, что с 1 октября текущего года МВД станет участником информационного обмена с ЦБ.
Соответствующий закон направлен на борьбу с мошенническими списаниями средств с банковских карт, в том числе с использованием так называемой социальной инженерии. Документ призван улучшить информационное взаимодействие ЦБ и МВД при возбуждении и расследовании уголовных дел в этой сфере. Оперативный информационный обмен предполагается осуществлять посредством автоматизированной системы обработки инцидентов (ФинЦЕРТа) Банка России.
https://1prime.ru/finance/20230216/839827170.html
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