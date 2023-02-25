МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Включение Росфинмониторинга в санкционный список Канады вызвано эффективной работой антиотмывочной системы РФ, когда преступники, в том числе канадского происхождения, привлекались к ответственности, полагает статс-секретарь — заместитель директора службы Герман Негляд. Росфинмониторинг прокомментировал сообщения о приостановке членства в ФАТФ

В пятницу стало известно, что Канада ввела санкции в отношении 129 российских физических и 63 юридических лиц, включая вице-премьеров, министров, сотрудников администрации президента, военных и работников военно-промышленного комплекса. В обновленных списках значится также и Росфинмониторинг.

"Видимо, такие меры вызваны эффективной работой нашей антиотмывочной системы, когда преступники, в том числе канадского происхождения, привлекались к ответственности. Других причин мы не видим", — сказал Негляд РИА Новости.