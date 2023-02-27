МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Berkshire Hathaway Inc, принадлежащая Уоррену Баффету, в субботу отчиталась о самой высокой годовой операционной прибыли в своей истории, несмотря на то, что убытки, связанные с обменными курсами, и рост процентных ставок способствовали снижению прибыли в 4-м квартале. Чистая прибыль Alibaba снизилась на 37 процентов

Баффет в своем ежегодном письме, адресованном акционерам, назвал 2022 год "хорошим" для Berkshire. Десятки бизнесов конгломерата принесли ему 30,8 млрд долларов прибыли, несмотря на усиление инфляции и перебои в цепочке поставок.

Berkshire также нарастила свои денежные запасы: в конце года у нее было 128,6 млрд долларов после того, как в 4-м квартале она продала акции примерно на 16,3 млрд долларов.

Компания, базирующаяся в Омахе, Небраска, решила, что выкупать собственные акции выгодно. В 2022 году она выкупила собственные акции на 2,6 млрд долларов, а за первые полтора месяца 2023 года — еще примерно на 700 млн долларов.

С начала года акции Berkshire потеряли 1,5%, отстав от индекса S&P 500, подросшего на 3,4%. В 2022 году они обошли индекс на 22 процентных пункта, что указывает на их статус защитных инвестиций на волатильных рынках.

Акционеры Berkshire "доверяют нам инвестировать их деньги, как мы делаем это со своими", указал Баффет в письме. "И это то обещание, которое мы можем дать", — добавил он.

Квартальная операционная прибыль конгломерата упала на 8% до 6,71 млрд долларов, или 4596 долларов на акцию класса "А", с 7,29 млрд долларов годом ранее.

Чистая прибыль за 4-й квартал сократилась на 54% до 18,16 млрд долларов, или 12 412 долларов на акцию класса "А", с 39,65 млрд долларов годом ранее.

Баффет считает чистые показатели дезориентирующими, так как они включают доход и убытки от инвестиций, которые Berkshire сохранила в своем портфеле.

Операционные результаты включают валютные убытки на сумму около 1,2 млрд долларов и шестой убыток подряд от страховой деятельности у автостраховщика Geico. Последний нарастил страховые взносы после проблем, связанных с отражением риска по страховым претензиям по несчастным случаям и политикой надлежащего ценообразования.

Berkshire рассчитывает, что в 2023 году Geico все же получит прибыль от страховой деятельности. В прошлом году страховщик сократил 7% своего штата, насчитывающего 41 000 человек.

Прибыль электроэнергетических и коммунальных операций Berkshire подскочила на 24%. Кроме того, Berkshire отразила в прибыли долю Occidental Petroleum Corp после того, как она увеличила свой пакет акций в этой нефтяной фирме до 21,4%.

Хотя рост процентных ставок содействовал повышению дохода Berkshire от страховых инвестиций, он ударил по ее подразделению Clayton Homes и одноименному брокеру по операциям на рынке недвижимости путем снижения спроса на строительство, покупку и рефинансирования жилой недвижимости.

Прибыль в железнодорожном бизнесе BNSF упала на 13%. Кампания ФРС по повышению ставок начала тормозить национальную экономику, а объемы поставок потребительских, промышленных и сельскохозяйственных продуктов, а также угля упали.

"Процентные ставки стали основным драйвером своего рода сдержанных результатов за 4-й квартал" по итогам в целом "достаточно успешного года" для Berkshire, считает Джим Шэнахэн, аналитик Edward Jones & Co, у которого по акциям Berkshire стоит рекомендация "покупать".

Чистый убыток Berkshire за 2022 год составил 22,82 млрд долларов. Это во многом отражает падение цен обыкновенных акций, включенных в ее портфель, сумма которого составляет 308,8 млрд долларов. В первую очередь речь идет о бумагах Apple Inc.