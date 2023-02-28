МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Средняя ставка по рублевым жилищным кредитам в январе 2023 года достигла 7,86%, что является максимумом с марта 2022 года, тогда она составляла 8,05%, следует из данных Банка России. Совфед и ЦБ разработали законопроект о защите россиян от финансовых пирамид

При этом портфель ипотечного кредитования по итогам января увеличился на 0,59% — до 13,93 триллиона рублей. В то же время количество выданной ипотеки в прошлом месяце снизилось в 2,28 раза по сравнению с декабрем — 77,4 тысячи ссуд на общую сумму 281,74 миллиарда рублей.

Просроченная задолженность россиян по жилищным кредитам в январе выросла по сравнению с декабрем на 1,64% — до 58,46 миллиарда рублей.

Срок ипотечного кредитования в России в январе снизился до 23 лет и 8 месяцев.

Кроме того Банк России опубликовал данные по ипотеке с плавающей ставкой. Доля такой ипотеки, выданной в рублях и иностранной валюте, в общем портфеле ипотечных жилищных кредитов составила 0,05%.