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2023
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Банк России отметил ухудшение стандартов ипотеки
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ЦБ РФ ВИДИТ УХУДШЕНИЕ СТАНДАРТОВ ИПОТЕКИ, БУДЕТ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РОСТА РИСКОВАННОГО СЕГМЕНТА — НАБИУЛЛИНА ЦБ ЖДЕТ РОСТА ИПОТЕКИ В РФ В 2023 ГОДУ НА УРОВНЕ 15%,... ПРАЙМ, 02.03.2023
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МОСКА, 2 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ ВИДИТ УХУДШЕНИЕ СТАНДАРТОВ ИПОТЕКИ, БУДЕТ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РОСТА РИСКОВАННОГО СЕГМЕНТА — НАБИУЛЛИНА
ЦБ ЖДЕТ РОСТА ИПОТЕКИ В РФ В 2023 ГОДУ НА УРОВНЕ 15%, ПОТРЕБКРЕДИТОВ ПРИМЕРНО НА 10% — НАБИУЛЛИНА
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