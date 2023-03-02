МОСКА, 2 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ ВИДИТ УХУДШЕНИЕ СТАНДАРТОВ ИПОТЕКИ, БУДЕТ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РОСТА РИСКОВАННОГО СЕГМЕНТА — НАБИУЛЛИНА

ЦБ ЖДЕТ РОСТА ИПОТЕКИ В РФ В 2023 ГОДУ НА УРОВНЕ 15%, ПОТРЕБКРЕДИТОВ ПРИМЕРНО НА 10% — НАБИУЛЛИНА

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