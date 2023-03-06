МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Банк Японии на своем ближайшем заседании, которое состоится в пятницу, по всей видимости, оставит в силе сверхнизкие процентные ставки, а также неоднозначную политику управления кривой доходности. Тем не менее считается, что грядущая смена руководства банка в конечном итоге может привести к сворачиванию масштабного стимулирования, развернутого Харухико Куродой. Капиталовложения компаний в Японии увеличились в четвертом квартале

Учитывая то, что растущая инфляция подталкивает вверх долгосрочные процентные ставки, некоторые инвесторы ставят на то, что Банк Японии может скорректировать управление кривой доходности (YCC), например, путем повышения предела доходности 10-летних облигаций уже на следующем заседании. Это будет последнее заседание под руководством Куроды.

Однако Банк Японии, вероятно, будет воздерживаться от масштабных изменений в политике YCC, учитывая неопределенность в отношении того, будут ли темпы роста заработной платы достаточно высокими, чтобы обеспечить целевой уровень инфляции в 2% на устойчивой основе. На это указывают четыре информированных источника.

Хотя рынки возобновили атаки на предел доходности облигаций, многие руководители центрального банка не видят необходимости в дополнительных мерах по сглаживанию диспропорций на рынке, вызванных масштабными покупками облигаций, говорят источники.

"Банк Японии уже имеет достаточно инструментов, чтобы решить проблему диспропорций на рынке, но для этого потребуется еще некоторое время", — сказал один из источников. С этим мнением согласен еще один источник. Россиянам рассказали, о чем молчат банкиры при выдаче кредита

На двухдневном заседании, которое завершится в пятницу, Банк Японии, вероятно, оставит краткосрочную процентную ставку на уровне —0,1%, а целевой уровень доходность 10-летних облигаций — около 0%.

На рынке ходят разговоры о том, что Банк Японии будет сворачивать неоднозначную политику стимулирования, когда в апреле Куроду сменит на посту Кадзуо Уэда.

В декабре Банк Японии удивил рынки, расширив диапазон для доходности 10-летних облигаций и допустив возможность ее роста до 0,5% против 0,25% ранее.

Ежеквартальный отчет центрального банка на прошлой неделе показал, что индекс функционирования рынка облигаций в феврале достиг рекордного минимума. Это говорит о том, что принятое в декабре решение почти не способствовало смягчению диспропорций на рынке.

Новость дополняется