МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Некоторые варианты добровольного взноса компаний в бюджет предполагают взнос от Сбербанка, пока окончательного понимания нет, заявил глава кредитной организации Герман Греф. Силуанов рассказал о добровольных взносах в бюджет

В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в 2023 году добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.

"Пока окончательного понимания нет, потому что есть разные версии. В разных версиях мы в каком-то объеме в качестве плательщика присутствуем, но сейчас оценить окончательно не представляется возможным. Во всяком случае, как будет принят закон, мы законопослушная компания, и выполним абсолютно все предписания закона", — ответил Греф на вопрос, коснется ли Сбербанка разовый платеж компаний в бюджет, возможность введения которого сейчас обсуждается.