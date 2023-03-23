МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Снижение числа банкоматов в стране объясняется рядом факторов, среди которых — высокий спрос населения на безналичные расчеты и сложности с поставками зарубежного оборудования, заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков. В России третий год подряд сокращается количество банкоматов

Как следует из анализа данных ЦБ, проведенного РИА Новости, количество банкоматов в России по итогам прошлого года продолжило снижение третий год подряд, сократившись на 10,7 тысячи устройств, что стало максимальным падением с 2015 года.

"Судя по всему, главный драйвер — это санкции на оборудование: купюроприемники, механизмы хранения и выдачи денег. Но надо учитывать, что и переход населения на безналичный расчёт влияет на желание банков решать проблемы с параллельным импортом. Так что тут не получается однозначно сказать, что именно является основным драйвером снижения количества банкоматов", — отметил Пермяков.

При этом, по данным ЦБ, за прошлый год доля безналичных расчетов в розничном обороте выросла до 78,1%, доля бесконтактных операций — до 74%. А количество операций в Системе быстрых платежей (СБП) подскочило за год вчетверо.

Регулятор считает, что доля безналичных операций в розничном товарообороте в России на горизонте четырех-пяти лет может составить 80-85%.