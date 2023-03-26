МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Эмиссия гривны для восполнения дефицита бюджета создала огромные риски для макрофинансовой стабильности на Украине, страна больше не будет прибегать к "опасному" денежному финансированию, заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный в интервью газете Financial Times. Польша указала виновного в проблемах Украины

"Это было быстрое средство, но очень опасное", — заявил он.

На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Решение должен подтвердить совет фонда, он озвучит свою позицию в ближайшие недели.

Газета Financial Times отмечает, что условиями сделки, в частности, были прекращение эмиссионного финансирования, использование внутренних рынков облигаций и введение мер по увеличению налоговых поступлений.

Ранее Нацбанк Украины пообещал посольству США с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета, об этом стало известно по итогам встречи главы Нацбанка Андрея Пышного и его заместителя Сергея Николайчука с послом США на Украине Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам посольства США Хезер Гезерт.