МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российский внешний долг сократился по итогам прошлого года на 21,1% и составил 380,5 миллиарда долларов, что стало минимальным значением с первого квартала 2007 года, следует из данных ЦБ. СМИ: Украина оказалась в глубочайшей долговой яме

Одновременно в денежном выражении сокращение составило 101,8 миллиарда долларов. Это стало наибольшим падением с 2014 года, когда он снизился на 129 миллиардов долларов.

ЦБ отметил, что внешний долг снизился преимущественно вследствие погашения кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, и сокращения задолженности по суверенным ценным бумагам.

Наименьший долг перед нерезидентами по итогам прошлого года приходился на органы госуправления — лишь 46,1 миллиарда долларов, при этом показатель за отчетный период упал более чем на четверть. Центральный банк и кредитные организации за год сократили свою внешнюю задолженность на 18,5% — до 93,5 миллиарда долларов.

На остальную экономику пришлась большая часть долга перед иностранными кредиторами — 241 миллиард долларов против 304,3 миллиарда долларов годом ранее.