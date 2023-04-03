МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Турции на уровне "В", при этом изменив его прогноз до негативного со стабильного, следует из пресс-релиза агентства. Россия стала лидером по экспорту в Турцию в начале года

"Негативный прогноз отражает риски для кредитоспособности Турции, связанные с тем, что мы считаем нерациональными условиями монетарной, финансовой и экономической политики. По нашему мнению, условные обязательства государственных банков и предприятий велики и продолжают расти, в то время как уязвимость платежного баланса и валютного курса остаются повышенными", — поясняет S&P.

По итогам года, согласно прогнозам агентства, ВВП Турции вырастет чуть более чем на 2% по сравнению с увеличением на 5,6% за прошлый год. S&P также ожидает, что инфляция в стране будет оставаться повышенной, и в среднем за текущий год она составит 45%.

Агентство может понизить рейтинги Турции, если давление на финансовую стабильность и бюджетные средства усилится еще больше, что может быть вызвано возобновлением обесценения валюты.

В то же время S&P может повысить рейтинги страны, если предсказуемость и эффективность кредитно-денежной политики увеличатся.