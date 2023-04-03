АЛМА-АТА, 3 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане по итогам марта замедлилась до 18,1% с 21,3% месяцем ранее, следует из сообщения бюро национальной статистики республики. Казахстан сократит добычу нефти вместе с участниками ОПЕК+

"Инфляция в Республике Казахстан в марте 2023 года за год составила 18,1%… (в феврале 2023 года – 21,3%)", — говорится в сообщении статистического ведомства.

В том числе цены на продовольственные товары на 1 апреля в годовом выражении выросли на 20,5% (на 1 марта – 26,2%), на непродовольственные товары – на 18,1% (20,5%), на платные услуги – на 14,4% (15%).

Инфляция в Казахстане по итогам прошлого года составила 20,3%.