БРЮССЕЛЬ, 4 апр — ПРАЙМ. Рост цен на продукты в бельгийских супермаркетах в марте превысил 20% по сравнению с прошлым годом и стал самым высоким за всю историю наблюдений, говорится в исследовании организации по защите прав потребителей Test Achats. Цены на продукты питания повергли поляков в шок

"За последние три месяца рост цен колебался в районе 19,5%. В марте он впервые превысил 20%: абсолютный рекорд. Таким образом, потребители платят за продукты в среднем на пятую часть больше, чем год назад, согласно расчетам, сделанным Test Achats на основе корзины из 3000 продуктов из семи сетей супермаркетов", — сообщается на сайте организации.

Рекордный рост инфляции в марте связывают с ростом цен на овощи. По сравнению с мартом 2022 года этот показатель в среднем увеличился на 31%. Больше всего в марте 2023 года подорожали салат айсберг (+53%), огурцы (+51%) и лук (+50%).

По оценкам Test Achats, семья из двух человек в Бельгии в среднем тратит 521 евро в месяц в супермаркете. Это на 89 евро больше, чем год назад, и на 9 евро больше, чем в феврале 2023 года.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.