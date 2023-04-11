Профицит текущего счета платежного баланса России упал на 73,4 процента
ЦБ: профицит текущего счета платежного баланса в первом квартале — 18,6 миллиарда долларов
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в первом квартале текущего года снизилось на 73,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18,6 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-марте 2023 года составил 18,6 миллиарда долларов США, снизившись относительно показателя соответствующего периода 2022 года на 51,2 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении регулятора.
Согласно материалам ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-марте 2022 года составил 69,8 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/finance/20230411/840343922.html
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