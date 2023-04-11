МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в первом квартале текущего года снизилось на 73,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18,6 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году

"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-марте 2023 года составил 18,6 миллиарда долларов США, снизившись относительно показателя соответствующего периода 2022 года на 51,2 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении регулятора.

Согласно материалам ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-марте 2022 года составил 69,8 миллиарда долларов.