ТБИЛИСИ, 18 апр — ПРАЙМ. Пятилетняя программа развития городов и курортов стартует в Грузии, на это планируется выделить около 400 миллионов долларов из госбюджета, средства будут вложены в такие локации, как Батуми, Боржоми, Мцхета, Местиа и другие, сообщил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили. Названы самые востребованные горнолыжные курорты России

"Мы начинаем масштабную государственную программу развития городов и курортов. Она продлится пять лет, из бюджета (на эти цели) будет выделен 1 миллиард лари (около 400 миллионов долларов), в этом году мы уже выделили 200 миллионов лари. Мы выбрали 11 локаций, это муниципалитеты Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Батуми, Мцхета, Местиа, Степанцминда и Казбеги (то есть город и район с центром в этом городе — ред.)", — сказал глава грузинского кабмина в ходе правительственного заседания.

По его словам, работы начнутся в ближайшее время, будут восстановлены и реконструированы здания, культурно-исторические объекты, будут организованы новые рекреационные и туристические зоны. "Нашей главной задачей должно стать постепенное преобразование нашей страны в государство европейского типа. Это должно быть благоустроенное, развитое, красивое государство, обустроенные города, районы, села. Начнет работу министерство регионального развития и инфраструктуры, Фонд муниципального развития. Результаты мы увидим очень скоро", — заявил Гарибашвили.

Боржоми известен на весь мир минеральной водой с тем же названием. Батуми является самым развитым черноморским курортом Грузии. Поселок Местиа служит "воротами" в историко-этнографический регион Сванетия, знаменитом старинными боевыми башнями и маршрутами для трекинга. Мцхета, один из древнейших городов Грузии, славен собором Светицховели и монастырем Джвари, который упоминается в поэме Михаила Лермонтова "Мцыри". В городе Зугдиди расположен дворец мегрельских правителей из рода Дадиани. В селении Гергети под Степанцминдой, на высоте более 2 тысяч метров у подножия Казбека, находится средневековый храм Цминда Самеба.