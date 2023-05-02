СМИ: Россия в мае может возобновить покупку валюты в резервы
Bloomberg: РФ в мае может возобновить покупку юаня в резервы после продаж в начале года
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Россия в мае может вновь начать покупку валюты для своих резервов, поскольку бюджет страны стабилизировался благодаря росту доходов от экспорта нефти и газа, пишет Bloomberg.
По данным издания, рост доходов от энергоносителей уже близок к целевому уровню. С февраля этого года Минфин продавал запасы в юанях, чтобы покрыть дефицит бюджета, однако в апреле объем продаж сократился вдвое в сравнении с показателями начала года. С мая, вероятно, уже начнутся покупки.
Их объем на первых порах может быть относительно небольшим — эквивалент порядка 200 миллионов долларов в юанях. На данный момент Россия может пополнять Фонд национального благосостояния только путем приобретения китайской валюты.
По словам экономиста Александра Исакова, решение вновь закупать иностранную валюту докажет возможность России поддерживать приток нефтедолларов в условиях санкций. "Это покажет, что страна вместо проедания резервов наращивает их", — заявил он изданию.
https://1prime.ru/finance/20230502/840517528.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.