МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Россия в мае может вновь начать покупку валюты для своих резервов, поскольку бюджет страны стабилизировался благодаря росту доходов от экспорта нефти и газа, пишет Bloomberg.

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Их объем на первых порах может быть относительно небольшим — эквивалент порядка 200 миллионов долларов в юанях. На данный момент Россия может пополнять Фонд национального благосостояния только путем приобретения китайской валюты.

По словам экономиста Александра Исакова, решение вновь закупать иностранную валюту докажет возможность России поддерживать приток нефтедолларов в условиях санкций. "Это покажет, что страна вместо проедания резервов наращивает их", — заявил он изданию.