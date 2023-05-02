МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Сенаторы предлагают Минпромторгу закрепить в нормативном акте приоритет использования российской промышленной продукции в составе работ и услуг, а также при реализации инвестпроектов, говорится в постановлении Совета Федерации по итогам "правительственного часа" с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова. Иностранные инвесторы в госдолг боятся забирать доход, заявил Силуанов

В частности, парламентарии рекомендуют министерству "подготовить проект нормативного правового акта, предусматривающего закрепление приоритета российской промышленной продукции в составе работ и услуг, а также при реализации комплексных инвестиционных проектов", отмечается в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Минпромторгу предлагается проработать совместно с министерством финансов вопрос об обеспечении необходимых объемов финансирования на 2024—2026 годы программы промышленной ипотеки с учетом ее расширения на цели строительства, реконструкции и модернизации производственных площадей и поддержания кредитного портфеля, сформированного в 2023 году.

Минпромторгу также рекомендуется стимулировать увеличение количества резидентов индустриальных (промышленных) парков, в том числе за счет обучения сотрудников управляющих компаний, а также путем информирования субъектов деятельности в сфере промышленности о механизме поддержки "промышленная ипотека".

Совместно с Минсельхозом ведомству предлагается в срок до 1 августа 2023 года рассмотреть вопрос об оказании финансовой поддержки и организационной помощи в создании пилотных проектов полного цикла глубокой переработки овечьей шерсти.

Кроме того, ведомству предлагается "проработать вопрос о стимулировании добычи редких и редкоземельных металлов, в том числе путем совершенствования функционирующих инструментов государственной поддержки".

Министерству также рекомендуется разработать и направить на утверждение в правительство РФ до 1 августа 2023 года проект нормативного правового акта, предусматривающего закупку услуг (работ) по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим сроком службы непосредственно у производителя в рамках реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.